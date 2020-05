CL: Neulengbach fordert Malmö

Die Champions League sehen Österreichs Herren-Teams seit dem punktelosen Out von Rapid im Herbst 2005 nur noch im Fernsehen. In der UEFA Women's Champions League ist Österreichs Meister hingegen regelmäßig vertreten. Der SV Neulengbach startet am Mittwoch ab 19 Uhr mit einem Heimspiel ins Achtelfinale, das mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.



Mit einem 5:0 im Rückspiel gegen den kasachischen Meister CSHVSM Kairat Almaty (nach einem 1:2 im Hinspiel) gelang der Aufstieg unter Europas Top 16. Gegner des Serienmeisters ist nun Malmö. Die Schwedinnen sind amtierender Meister der Damallsvenskan, die neben der deutschen Bundesliga zu den stärksten Frauen-Ligen Europas zählt.



Die Außenseiter aus Neulengbach rechnen sich zumindest im Hinspiel aber durchaus Chancen aus. Manager Bruno Mangl erklärt: " Malmö spielt zu Hause auf Kunstrasen, vielleicht tun sie sich daher bei uns ein wenig schwerer." In der Vorrunde hatte sich Malmö gegen Tavagnacco aus Italien mit 6:2 durchgesetzt. Das Rückspiel bestreitet Neulengbach am Donnerstag nächster Woche (10. November) in Malmö.