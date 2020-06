CL: Gladbach siegt und fliegt raus

Für Martin Stranzl und Aleksandar Dragovic war im Play-off gestern Abend erwartungsgemäß die Endstation: Stranzl und Borussia Mönchengladbach mussten in Kiew einer 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel nachlaufen und hätten diesen Rückstand fast aufgeholt.

Bis zur 70. Minute ließen die Deutschen viele Chancen aus, dann half allerdings ein Kiew-Verteidiger: Khacheridi traf ins eigene Tor. Als Arango dann auch noch auf 2:0 für Gladbach stellte (78.), wackelte Kiew. Doch aus einem Konter stellte Brown den 1:2-Endstand her. Kiew ist weiter.

Dragovic und Basel hätten in Cluj eine 1:2-Heimpleite wettmachen müssen. Doch der Österreicher konnten einen Kopfballtreffer von Kapetanos (20.) nicht verhindern. Die Schweizer spielten schwach und verschossen durch Alex Frei auch noch einen Elfmeter (43.).

Den Aufstieg in die Gruppenphase der Champions League fixieren konnte dagegen Celtic Glasgow, ein 2:0-Heimsieg gegen Helsingborg brachte die Schotten ebenso weiter, wie Spartak Moskau, dass ein 1:1 bei Fenerbahce Istanbul über die Zeit rettete. Als letztes Team schaffte der OSC Lille den Sprung in die lukrative Gruppenphase - gegen den FC Kopenhagen mussten die Franzosen allerdings in die Verlängerung, siegten dann aber hochverdient mit 2:0.