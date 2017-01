City-Coach Guardiola: "Nähere mich dem Ende"

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola sieht sich auf das Ende seiner Trainerlaufbahn zugehen. "Ich nähere mich dem Ende meiner Trainerlaufbahn, da bin ich mir sicher", so Guardiola am Montag nach dem knappen 2:1-Erfolg seiner Citizens gegen Burnley.

"Ich werde die nächsten drei Jahre in Manchester sein, vielleicht mehr", sagte Guardiola noch vor dem Spiel. "Aber ich werde nicht auf der Trainerbank sitzen, bis ich s´60 oder 65 Jahre alt bin. Ich habe das Gefühl, dass mein Abschiedsprozess schon begonnen hat." In der Pressekonferenz nach dem Spiel ergänzte er, dass Manchester City "eines meiner letzten Teams" sein werde.

Guardiolas Trainerlaufbahn bisher ist vergleichsweise kurz, aber überaus erfolgreich. Mit Barcelona holte er zwischen 2008 und 2012 insgesamt 14 Trophäen, darunter dreimal die spanische Meisterschaft und zwei Champions-League-Titel. Nach einer einjährigen Auszeit übernahm er Bayern München und führte die Mannschaft zu drei deutschen Meisterschaften in Folge.

Bei Manchester City läuft er nun jedoch Gefahr, erstmals in seiner Karriere als Trainer ohne Titel zu bleiben. In der Premier League fehlen derzeit sieben Punkte auf Leader Chelsea, der erst am Mittwoch bei Tottenham antritt. Im EFL Cup scheiterte man am Lokalrivalen Manchester United, im FA Cup steigt City am Freitag in der dritten Runde gegen West Ham ein. In der Champions League treffen die Citizens im Achtelfinale auf den AS Monaco.