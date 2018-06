Chicago-Cubs-Besitzer wollen AC Milan erwerben

Eine US-amerikanische Familie mit einem geschätzten Milliardenvermögen hat ihr Interesse deponiert, die Mehrheit am italienischen Fußball-Klub AC Milan zu erwerben. Das gab The Ricketts family, Eigentümer des Baseballteams Chicago Cubs, am Freitag bekannt. Dem aktuellen Besitzer Li Yonghong droht ein Verlust seiner Macht beim Team aus Mailand.

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Freitag berichtete, verpasste der chinesische Geschäftsmann eine Frist, bis zu der er das Kapital des Klubs mit rund 32 Millionen Euro refinanzieren sollte. Laut ANSA könne Li nun bei dem Serie-A-Club von dem US-Finanzunternehmen Elliott Management verdrängt werden.

Li hat Milan im April 2017 vom langjährigen Besitzer und ehemaligen italienischen Premierminister Silvio Berlusconi gekauft. Dafür hatte er sich auch Geld bei Elliott Management geliehen. Bis Oktober muss Milan rund 300 Millionen Euro an das US-Unternehmen zahlen. Zuletzt hatte es Spekulationen über die Finanzlage des chinesischen Geschäftsmanns gegeben.