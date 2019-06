Chelsea ade: Trainer Maurizio Sarri heuert bei Juventus an

Aber auch ein in Österreich wohlbekannter Name tauchte schon an der Gerüchtebörse auf: jener von Ralf Rangnick. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es der Lebenstraum des Ex-Salzburg-Sportchefs ist, einmal einen Premier-League-Klub zu trainieren. In England hat der Liverpool-Fan einst studiert, im Urlaub ist er Stammgast in diversen Stadien.

Sarri wird es letztlich egal sein, ob nun Lampard, Rangnick oder doch jemand ganz anderer sein Nachfolger bei Chelsea wird. Auf den Kettenraucher wartet die wohl interessanteste Aufgabe seiner Trainerkarriere: Noch nie hatte er es mit einem Spieler des Kalibers eines Cristiano Ronaldo zu tun.