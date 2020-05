Chaos und Krise bei Rapid

In Hütteldorf ist Feuer am Dach - keine große Überraschung nach der durchaus verdienten Heimniederlage gegen Aufsteiger WAC. "So schlecht, wie wir heute gespielt haben, das ist nicht zu verstehen. Ich habe kein System erkannt", kritisierte Rapid-Präsident Rudolf Edlinger.

Und fügte hinzu: "Wir werden im Präsidium über alles nachdenken. Es ist klar, dass es Veränderungen geben muss". Das könnte man, auch ohne Flöhe husten zu hören, durchaus als Infragestellung von Trainer Peter Schöttel interpretieren.

Dass er selbst seinen Posten räumen könnte schloss Rapids Vereinschef so gut wie aus. "Es ist alles offen, aber in so einer Situation verlässt man den Verein nicht", sagte Edlinger. Für die Fans ist allerdings Edlinger und der gesamte Vorstand Buhmann - der Auszug wurde mit "Vorstand raus" Sprechchören eingeleitet.

Schöttel selbst gab sich nach außen hin gelassen. "Ich gehe davon aus, dass ich auch am Samstag gegen Mattersburg Trainer sein werde. Ich glaube schon, dass ich die Mannschaft noch erreiche." Im Pappelstadion muss sein Team im Duell zweier kriselnder Klubs Wiedergutmachung betreiben, um nicht noch tiefer abzurutschen.