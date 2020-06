Van Persie drehte den Spieß um

Manchester United zählt also doch zu den acht Top-Teams in Europa. Die „Red Devils“ drehten im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Griechenlands Serienmeister Olympiakos Piräus noch um, siegten mit 3:0 und zogen so ins Viertelfinale ein.



Zum Matchwinner avancierte Robin van Persie. Der Niederländer verwandelte zunächst selbst als Gefoulter einen Elfmeter (25.) und stellte Sekunden vor dem Pausenpfiff nach einem herrlichen langen Ball von Altstar Giggs auf Assistgeber Wayne Rooney auf 2:0 und den Gesamtscore auf 2:2 (45.+1).



Damit hatte der 30-Jährige noch nicht genug. Keine sechs Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, da traf Van Persie schon wieder. Nach einem leichten Schubser an Welbeck gab es einen kleinlichen Freistoß für United. Van Persie legte sich den Ball zurecht und hob ihn über die Mauer – 3:0, der Endstand.



Die Chance, eine verpatzte Premier-League-Saison (derzeit Platz 7) noch auf internationalem Boden zu retten, bleibt somit am Leben. Und Trainer David Moyes im Amt. Ob er in den nächsten Wochen wieder auf Robin van Persie setzen kann, ist aber nicht sicher. Der Mann des Abends wurde in der Schlussminute nach einem unglücklichen Zweikampf verletzt vom Platz getragen.



Sicher fehlen wird im Viertelfinal-Hinspiel Robert Lewandowski bei Borussia Dortmund, nachdem er im Achtelfinal-Rückspiel gegen Zenit St. Petersburg erneut Gelb gesehen hatte. Der Vorjahresfinalist geriet trotz weniger gutem Spiel gegen die Russen und dank des komfortablen 4:2 aus dem Hinspiel nie in Gefahr, auszuscheiden. Trotz eines Traumtores aus 30 Metern von Zenits brasilianischem Kraftpaket Hulk zum 0:1 und letztlich einer 1:2-Niederlage steht Dortmund – so wie alle anderen sieben Gruppensieger auch – unter den letzten acht der Königsklasse.