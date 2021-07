Steaua blamiert sich auf dem Platz und den Rängen

Der rumänische Fußball-Rekordmeister Steaua Bukarest ging im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen Manchester City kräftig baden. 0:5 hieß es nach enttäuschenden 90 Minuten aus der Sicht des Gastgebers. Doch verloren hat Steaua bereits vor dem Anpfiff der Partie gegen den englischen Spitzenklub.

Vor 30 Jahren gewann Steaua als erster Verein aus dem damaligen Ostblock den Europapokal der Landesmeister gegen den FC Barcelona. Der Erfolg des Vereins aus dem unter dem Regime Nicolae Ceaușescus leidenden Land war eine große Sensation. Der Klub und die Fans wollten also vor dem Spielbeginn an den größten Triumph in der Klubgeschichte erinnern. Eine riesige Choreografie zog sich über die gesamte Kurve der National Arena. Alles schien perfekt. Bis auf den Schriftzug.

"Doar Dinamo Bucuresti" bzw. "Nur Dinamo Bukarest" war da zu lesen. Dinamo ist bekanntlich Steauas Erzrivale. Rumänischen Medienberichten zufolge hatten sich einige Dinamo-Fans im Vorfeld als Mitglieder einer Firma ausgegeben, die solche Choreografien organisiert, und boten Steaua Hilfe an. Die Herrschaften von Steaua fielen auf den Trick herein. Die Blamage war perfekt.

Am kommenden Samstag stehen sich die beiden Erzfeinde in der rumänischen Liga gegenüber. Es dürfte ein heißes Duell werden.