CL: Real blamiert sich in Moskau, nur ein Punkt für Bayern

Den 2. Oktober 2018 wird Maximilian Wöber wohl nie vergessen: Der Ajax-Verteidiger gab beim Gastspiel der Amsterdamer in München sein Champions-League-Debüt und durfte sich über ein 1:1-Remis beim großen Favoriten Bayern freuen.

Das Spiel begann gar nicht gut für die Niederländer. Schon in der vierten Minute gingen die Bayern durch einen Kopfball von Mats Hummels früh in Führung. Doch Ajax fand trotzdem schnell ins Spiel und kam rasch zum 1:1: Noussair Mazraoui traf, David Alaba kam zu spät (22.). In der Nachspielzeit hatten die Bayern auch noch Glück: Einen Freistoß von Lasse Schöne konnte Keeper Manuel Neuer an die Latte drehen.