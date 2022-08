CL-Qualifikation live: So steht es bei Dynamo Kiew gegen Sturm Graz

Für Sturm Graz startet am Mittwoch-Abend (20 Uhr/live ORF 1) der äußerst steinige Weg in Richtung Champions League. In der 3. Qualifikationsrunde stellt sich mit Dynamo Kiew ein in der "Königsklasse" sehr erfahrener Gegner in den Weg. Aufgrund des Krieges in der Ukraine fällt zumindest der Heimvorteil weg, ausgetragen wird das Hinspiel im polnischen Lodz. "Kiew ist haushoher Favorit, aber wir glauben an die Sensation", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer vor dem Abflug.