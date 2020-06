Superstar Ibrahimovic fällt gegen Nikosia aus

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain muss am Mittwoch im Gruppenspiel der Champions League gegen APOEL Nikosia auf seinen Superstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Das berichteten am Dienstag mehrere französische Medien übereinstimmend. Der schwedische Nationalstürmer erholt sich noch von einer Fersenverletzung, die ihn bereits mehrfach in dieser Saison zur Pause zwang.

„Er ist nahe dran, aber er braucht noch ein bisschen“, sagte Paris-Trainer Laurent Blanc. „Ihm fehlt vor allem Spielpraxis und das Gefühl für den Ball.“ Blanc hofft, dass Ibrahimovic für das Heimspiel am Sonntag gegen Marseille wieder fit ist. Paris führt die Gruppe F mit sieben Punkten vor dem FC Barcelona an, der sechs Zähler auf dem Konto hat. Nikosia ist mit nur einem Punkt Tabellenletzter.