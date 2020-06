Champions League: Neulengbach verliert 1:8

Der Anpfiff war kaum verhallt, da gab es in Schweden bereits Grund zu Jubeln. Für die Hausherrinen versteht sich: Nur 30 Sekunden dauerte es, bis die Amerikanerin Christen Press im Viertelfinale der Womens Champions League für Tyresö zum ersten Mal traf. Nach einem langen Pass sah die Neulengbacher Abwehr schlecht aus – nicht zum letzten Mal an diesem Fußballnachmittag. Sieben weitere Treffer sollten für Tyresö folgen, drei davon erzielte die fünffache Weltfußballerin Marta (5., 27., 85.). Tseng-Shu bescherte den Niederösterreicherinnen zumindest den Ehrentreffer (68.) zum 8:1-Endstand.



Von Beginn an war der Klassenunterschied zwischen dem schwedischen Vizemeister und Österreichs Rekordmeister überdeutlich gewesen. 23:6 las sich die Bilanz der Angriffe nach der ersten Halbzeit. Die Trefferquote des Mitfavoriten auf den Titel blieb nahe an der Perfektion: Neun Mal zielte Tyresö aufs Neulengbacher Tor, acht Mal landete der Ball hinter der Linie.



Das Rückspiel findet am kommenden Samstag im Wienerwaldstadion statt.



Frauen-Champions-League, Viertelfinale, Hinspiel:

Tyresö FF (SWE) - SV Neulengbach 8:1 (4:0)

Tyresö. Tore: Press (1., 64., 80.), Marta (5., 27., 85.), Dahlkvist (31.), Edlund (74.) bzw. Tseng Shu-O (68.)



Rückspiel am 29. März (16.00) im Wienerwaldstadion von Neulengbach