Mourinho und Drogba trauern alten Zeiten nach

Die moderne Technik kann ein Hund sein. Nie und nirgends darf man sich heutzutage unbeobachtet fühlen. Jose Mourinho müsste das eigentlich wissen, als Trainer von Welt, der permanent in der Öffentlichkeit steht.

Tut er offenbar aber nicht.

Ausgerechnet vor dem Achtelfinal-Hinspiel seines FC Chelsea bei Galatasaray Istanbul am Mittwoch tauchte ein Mitschnitt des französischen TV-Senders Canal plus auf. Darin lästert der Starcoach in einem privaten Gespräch über seine aktuellen Stürmer. „Das Problem bei Chelsea ist, mir fehlt ein Torjäger. Ich habe eine Mannschaft, aber keine Stürmer. Ich habe Eto’o, aber er ist 32 Jahre alt, vielleicht sogar 35, wer weiß?“. Das hatte Mourinho am 17. Februar im Rahmen eines Sponsorentermins gesagt. Chelsea bestreitet nicht die Authentizität der Aussagen, betonte aber, dass Mourinho nicht bewusst war, dass er gefilmt wurde.

Selbst wenn das Video auf der Internetseite des TV-Senders mittlerweile nicht mehr abrufbar ist – Mourinhos Worte wird seine Stürmer Fernando Torres, Demba Ba und Eto’o erreicht haben.

Das Trio dürfte keinen Zweifel daran haben, dass der Portugiese lieber seinen ehemaligen Superstar Didier Drogba in seinen Reihen haben würde. In dieser Saison hat der Ivorer bisher 13 Treffer erzielt, Eto’o (10), Torres (8) und Ba (3) liegen in der Statistik dahinter.

In seiner Zeit an der Stamford Bridge von 2004 bis 2012 gelangen Drogba in 342 Einsätzen 157 Tore, er gewann zehn Titel, darunter die Champions League 2012.

Zuletzt hatten Mourinho und Drogba ihre Wertschätzung füreinander thematisiert. „Wenn Jose mich zurück zu Chelsea holen will, würde ich darüber nachdenken“, sagte der 35-Jährige, der Galatasaray heute in der Außenseiterrolle sieht. Chelsea sei zehn Mal besser. Aber: „Wenn ich spiele, spiele ich, um zu gewinnen. Auch wenn es nur eine kleine Chance gibt, werde ich daran glauben. Mourinho hat mir beigebracht, dass ich es hasse, wenn ich verliere.“