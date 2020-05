Klopp auf der Tribüne, „the special one“ unter Druck

Jürgen Klopp hat seit seinem Wutausbruch am Fuße des Vesuvs einen neuen Kosenamen: Vulkan. Wegen seiner emotionalen Eruption in Neapel (1:2) muss der Dortmund-Coach heute das Heimspiel gegen Marseille auf der Tribüne verbringen. Der Mann, der ihn an der Linie vertritt, ist das genaue Gegenteil des impulsiven Jürgen Klopp. Der Bosnier Zeljko Buvac gilt als großer Schweiger, nicht von ungefähr lehnte er vor dem Match gegen Marseille sämtliche Interviewwünsche ab. „ Zeljko redet nicht viel. Aber was er sagt, hat Hand und Fuß. Sein Wort ist Gesetz“, meint Klopp.