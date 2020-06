Guardiola schwärmt von David Alaba

Der FC Bayern will den Viertelfinaleinzug in der Champions-League gegen Arsenal ohne Zittern schaffen. Begleitet vom Steuerprozess gegen Präsident Uli Hoeneß tritt der Titelverteidiger am Dienstag (20.45 Uhr/live Puls 4) mit einem 2:0-Vorsprung im Rücken gegen die Gunners an.

Die Causa Hoeneß soll jedenfalls nicht ablenken. Guardiola sagte: "Das Beste, Uli zu helfen, ist, das Spiel zu gewinnen." Der Spanier ist mehr als zuversichtlich, wie auch seine neueste Aussage über David Alaba zeigt: " David ist immer da! Immer! Er ist ein unglaublicher Spieler. Er hat keine Angst, Fußball zu spielen. Er ist diszipliniert und ist immer auch Denker für die Mannschaft, nicht nur für sich selbst. Bayern hat mit diesem Spieler für die nächsten Jahre einen überragenden Spieler. Einen überragenden Menschen."