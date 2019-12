Champions League: Fernduell zwischen Inter und Dortmund

Die größten Gefahren lauern für einen Fußballprofi offenbar immer noch innerhalb der eigenen vier Wände. Davon kann Axel Witsel ein Klagelied singen. Der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund kam in seinem Haus dermaßen unglücklich zu Sturz, dass er sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog und sogar operiert werden musste. Der belgische Routinier wird 2019 kein Spiel mehr bestreiten und steht der Borussia auch am Dienstag in der Champions League gegen Slavia Prag nicht zur Verfügung. „Es ist schade für ihn und schade für uns. Er ist einer der wichtigsten Spieler“, beklagte Trainer Lucien Favre den Ausfall des Mittelfeldstrategen.

Die Dortmunder kämpfen im Fernduell mit Inter Mailand noch um den zweiten Gruppenplatz und damit den Verbleib in der Champions League. Dabei müssen die Deutschen auch auf Schützenhilfe des FC Barcelona hoffen. Sollte Inter das Heimspiel gegen die Katalanen, die ohne Lionel Messi nach Italien reisten, gewinnen, dann bleibt der Borussia nur die Europa League.