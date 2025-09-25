Wie in der Champions League: Arnautovic-Rekord in der Europa League

Marko Arnautovic ist ein Mann der Fußball-Zeitreisen. Als der ÖFB-Rekordnationalspieler am 29. November 2023 für Inter Mailand in der Champions League gegen Benfica Lissabon nach 0:3-Rückstand das 1:3 erzielte, da war das schon eine Bestmarke der besonderen Art.

Warum? Es war sein erstes Tor in der Champions League seit exakt 4.740 Tagen (am 7. Dezember 2010 für Werder Bremen gegen Inter zuletzt). Nie zuvor lag zwischen zwei CL-Toren eines Spielers so ein langer Zeitraum - das haben nun die Daten-Profis von OPTA herausgefunden.

Nun hat es der 36-Jährige schon wieder getan. Und zwar in der Europa League. Arnautovic rettete seinem Klub Roter Stern Belgrad am Mittwochabend gegen Celtic Glasgow mit seinem Tor zum 1:1-Endstand aus kurzer Distanz einen Punkt. Und auch mit diesem Treffer hat der Wiener eine Zeitreise beschlossen.