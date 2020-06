Drogbas Rückkehr an die Stamford Bridge

Ein brisantes Treffen wird es heute in London geben: Didier Drogba kehrt zu Chelsea zurück. Allerdings als Spieler von Galatasaray Istanbul (20.45 Uhr, live Puls 4, Sky). Das Achtelfinal-Hinspiel in Istanbul endete mit einem 1:1 – die Briten haben also die besseren Karten für den Aufstieg.

Drogba ist auf besonders emotionale Momente an der Stamford Bridge vorbereitet. "Bei diesem Verein habe ich alles erlebt. Ich glaube, dass mich die Fans freundlich begrüßen werden", sagte der 36-Jährige vor dem Match. Der Angreifer von der Elfenbeinküste hat mit Chelsea neben der Champions League (2012) auch drei Mal die Premier League, vier Mal den FA-Cup und zwei Mal den Liga-Cup gewonnen. Nach seiner Ära in London von 2004 bis 2012, in der er in 341 Spielen 157 Tore erzielte, wurde Drogba zum besten Spieler der bisherigen Klub-Geschichte gewählt. Zu Chelsea geholt hat Drogba ausgerechnet José Mourinho, der Portugiese übernahm damals den Klub und ist auch aktuell Trainer der "Blues". Und ausgerechnet Mourinho hat vor Kurzem anklingen lassen, dass er sich Drogba wieder in seiner Mannschaft wünschen würde und damit für Diskussionsstoff gesorgt.