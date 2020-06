Dortmund vor Viertelfinal-Einzug, ManUnited vor Aus

Krise in der Premier League, ein Schatten alter Tage auf der Europa-Bühne. Manchester United, in der heimischen Liga als Sechster elf Punkte hinter einem Platz, der zur Champions League berechtigt, verlor am Dienstagabend überraschend das Achtelfinal-Hinspiel in Piräus gegen Olympiakos mit 0:2. Dominguez brachte die Griechen nach 38 Minuten in Führung, Arsenal-Leihgabe Campbell traf aus einem Weitschuss zum 2:0.

Und der englische Meister? Manchester agierte fehlerhaft in der Defensive, orientierungslos im Mittelfeld und harmlos im Angriff.

Dortmund hingegen machte es Barcelona, Paris St.-Germain, Atletico Madrid und den Bayern nach. Als fünfte Mannschaft im Achtelfinale gewannen sie auswärts ihre Partie – der Vorjahresfinalist steht mit einem Bein im Viertelfinale. Der BVB siegte in St. Petersburg souverän mit 4:2 (2:0). Profitiert haben die ersatzgeschwächten Gäste vom besten Start in ihrer Champions-League-Historie.

Schon nach fünf Minuten jubelten Mchitarjan und Reus. Die Russen setzten also nahtlos dort fort, wo mit dem 1:4 gegen die Austria in der Gruppenphase die lange Winterpause begonnen hatte. Erst in der zweiten Hälfte war St. Petersburg auf Betriebstemperatur. Doch auf die Tore von Schatow (57.) und Hulk (69.) antwortete Lewandowski (61., 71.) mit seinen Treffern.