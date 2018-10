Champions League: 4:0 - Dortmund führt Atletico vor

Reifeprüfung. So hatten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund im Vorfeld das Heimspiel gegen Atlético Madrid umschrieben. Die Spanier sind nicht nur Stammgäste in der Champions League, sondern auch regelmäßige Teilnehmer an europäischen Endspielen.

Für die Dortmunder galt die Partie daher als Standortbestimmung unter dem neuen Trainer Lucien Favre, der den Traditionsklub nicht nur stabilisiert, sondern auch an die Spitze der Deutschen Bundesliga geführt hat.

Und in den ersten 45 Minuten hatten die Deutschen gegen die routinierte wie clevere Truppe von Diego Simeone vieles richtig gemacht. In dem Duell der davor noch ungeschlagenen Teams in Gruppe A hatte Witsel die Dortmunder mit einem abgefälschten Schuss (38.) in Führung und auf Kurs Richtung Achtelfinale gebracht.