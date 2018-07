Champions League: Auf Salzburg warten viele alte Bekannte

„Wir gehen das Thema Champions League wieder an, mit allem, was wir haben!“ Salzburg-Trainer Marco Rose gibt das Motto vor für den elften Anlauf des österreichischen Serienmeisters, um endlich erstmals in der mittlerweile 13-jährigen Ära Red Bull den Sprung in die Gruppenphase der europäischen Eliteliga zu schaffen.

Zwei Gegner müssen die Salzburger in diesem Sommer ausschalten. Heute Mittag erfährt Rose, wer die erste Hürde für seine Mannschaft sein wird. In der UEFA-Zentrale in <?NächsterBereich?>Nyon am Genfer See wird die 3. Qualifikationsrunde der Champions League ausgelost (ab 12 Uhr).

Da erst am Dienstag und Mittwoch die Hinspiele der 2. Champions-League-Qualifikationsrunde stattfinden, ist die Chance groß, dass die Salzburger auf einen Aufsteiger aus dieser treffen werden. In zweieinhalb Wochen geht es dann für den österreichischen Serienmeister auch sportlich los.

Gesetzter Meister