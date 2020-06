Casillas: "Können einiges verbessern"

Vicente Del Bosque war zufrieden. Nicht restlos, aber "relativ." Und das ist nach einem Auftaktspiel zu einem Turnier wie einer Europameisterschaft gar nicht einmal so selbstverständlich. Wer erinnert sich nicht an Spaniens Fehlstart in die vergangene Weltmeisterschaft in Südafrika? Damals gab es ein 0:1 gegen die Schweiz.

Zumindest das wusste das beste Fußballnationalteam der Welt diesmal zu vermeiden. Und obwohl der Europameister nicht standesgemäß, weil eben auch nicht siegreich, in das Turnier startete, waren im Danziger Stadion kaum enttäuschte spanische Gesichter auszumachen.