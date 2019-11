BVB-Gastspiel in Barcelona: Erstes Schicksalsspiel für Favre?

Zeit der Endspiele für Favre

Die Partie im legendären Camp Nou gegen den Tabellenführer der La Liga dürfte zum Schicksalsspiel für Trainer Lucien Favre werden. Eine desaströse Leistung gegen den Tabellenletzten SC Paderborn am Freitag führte zu einem verunsicherten Team und frustrierten Fans.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte dem in die Kritik geratenen Coach zwar am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Revierklubs das Vertrauen ausgesprochen, aber auch zu einer schnellen Trendwende aufgefordert: „ Lucien, du hast weiterhin unser Vertrauen. Aber eins ist klar: Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert.“ Kurz - Dortmund steckt in einer Leistungskrise.

Außerdem muss Borussia im Champions-League-Spiel gegen die Katalanen auf Paco Alacer verzichten. Der spanische Torjäger, der 2018 von Barcelona zum BVB gewechselt war, ist an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt und fehlte beim Abflug des Teams am Dienstagvormittag Richtung Spanien.

Krise hin oder her: Mit einem Sieg beim Gruppen-Tabellenführer Barcelona (8 Punkte) könnte der Revierklub (7) den Achtelfinaleinzug bereits in der fünften Runde perfekt machen. Dortmund rangiert in der Tabelle vor Inter Mailand (4) und Slavia Prag (2).