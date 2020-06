Burgstaller bleibt bei Rapid

Österreichs Fußball-Rekordmeister Rapid Wien hat am Montag die Option auf Vertragsverlängerung von ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller gezogen. Der 24-jährige Kärntner, der im Sommer 2011 von Wiener Neustadt zu den Grün-Weißen gekommen war, bleibt somit bis Saisonende 2014/15 bei den Hütteldorfern.

" Guido Burgstaller ist ein sehr wertvoller Spieler für uns, der in der Offensive auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Sein großer Stellenwert im österreichischen Fußball wird auch dadurch belegt, dass er von Teamchef Marcel Koller regelmäßig in die Nationalmannschaft einberufen wird", erklärte Rapids Sportdirektor zur Vertragsverlängerung.

Auch Cheftrainer Zoran Barisic freute sich darüber, dass ihm Offensivspieler Burgstaller erhalten bleibt. "In ihm schummert noch viel Potenzial und er kann sich bei Rapid weiter verbessern", erklärte der 43-jährige Wiener.