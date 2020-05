Bundesliga zurück im Wörthersee-Stadion

899 Tage nach dem Abschied vom Insolvenz-Klub Austria Kärnten hält die Bundesliga wieder Einzug im Wörthersee-Stadion. Weil die Lavanttal-Arena umgebaut wird und dem Ansturm im Nachtragsspiel gegen Sturm Graz von der Kapazität her nicht gewachsen wäre, haben sich die Wolfsberger für Klagenfurt entschieden. 13.200 Plätze stehen zur Verfügung, 2400 sind für Sturm-Fans reserviert. Um ohne Verlust auszusteigen, sind 10.000 Besucher erforderlich.

Dass das 1:2 am Samstag in Wr. Neustadt keine Werbung für das Süd-Derby war, wissen die Wolfsberger. "Wir hatten einen Totalausfall", sagt Kapitän Michael Sollbauer, Torschütze am 27. Oktober, als die Partie gegen Sturm in der 62. Minute beim Stand von 1:1 wegen Regens abgebrochen wurde. Für ihn gibt es am Dienstag ein Wiedersehen, denn er war schon am 13. Mai 2010 beim Abschied von Austria Kärnten (2:2 gegen Wr. Neustadt) dabei.

Die Grazer hatten zuletzt eine Premiere: In Innsbruck wurde am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel abgebrochen, das gab es noch nie. Dieses Spiel gilt aber als gewonnen. Damit kämpft Sturm am Dienstag um den fünften Sieg in Folge. Mario Haas wird nicht im Kader sein. Die 38-jährige Sturm-Legende soll am Samstag im Heimspiel gegen Wr. Neustadt den Abschied feiern.