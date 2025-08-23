Salzburg legt mit Sieg gegen den LASK in der Liga vor
Mit Gloukh und zuletzt Nene hat Salzburg die zwei besten Torschützen aus der Vorsaison verkauft. Gemeinsam haben sie es auf 27 Volltreffer gebracht. Dazu kommt, dass die Nummer drei, Konate, noch immer verletzt ausfällt. Die Frage vor dem Heimspiel gegen den LASK war: Wer soll die Tore schießen. Die Antwort: Diabate, Ratkov und Baidoo trafen zum verdienten 3:0-Sieg. Salzburg bleibt in der Liga ungeschlagen und übernimmt – zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze.
Die ausgeglichene Anfangsphase war geprägt durch stark getretene Standardsituationen. Den Anfang machte der LASK. Nach einer kurz abgespielten Variante und einer idealen Flanke traf Cisse per Kopf die Stange (6.). Nicht das einzige Mal, dass die Gäste den Salzburgern mit einem Standard Probleme bereiteten.
Doch dann war es ausgerechnet ein Eckball auf der anderen Seite, der dem Spiel die entscheidende Wendung geben sollte. Nach einer schönen Variante über sechs Stationen kam der Ball zu Diabate, der zum 1:0 einschob (24.). Ab diesem Zeitpunkt war Salzburg die bessere Mannschaft, kombinierte teilweise schön, gewann die entscheidenden Zweikämpfe – und erhöhte auf 2:0. Ratkov nickte nach Kjaergaard-Flanke ein, Andrade sah dabei gar nicht gut aus (31.).
Horvath mit Rot vom Platz
Nicht, dass Salzburg Hilfe nötig gehabt hätte – sie kam dennoch vom LASK. Schiedsrichter Weinberger ließ nach einem Zweikampf zwischen Gadou und Adeniran weiterlaufen. Das gefiel LASK-Kapitän Horvath gar nicht – er holte sich binnen weniger Sekunden zwei Mal Gelb wegen Kritik und flog vom Platz. Sein Athletiktrainer Rui Lemos folgte ihm mit Glattrot in die Kabine. "Ich habe nichts Schlimmes gesagt", rechtfertigte sich Horvath später.
In Überzahl ließen sich die Salzburger die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Am Ende durfte der 18-jährige Enrique Aguilar noch zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern. Und mit Baidoo dessen Tor zum 3:0-Endstand feiern (82.).
Ein neuer Stürmer soll trotzdem noch kommen.
Ried jubelt in Linz
Auch für das andere Team aus Linz war dieser Samstag nicht von Erfolg gekrönt. Im vierten Spiel ist er geglückt, der erste Sieg für die SV Ried nach dem Wiederaufstieg. Im OÖ-Derby wurde bei BW Linz 2:0 gewonnen. Die Linzer erzielten indes in vier Spielen noch kein Tor – das ist seit der Liga-Reform (2018) eine traurige Bestmarke.
Der Brasilianer Ronivaldo konnte die großartige Stimmung nur neun Minuten genießen, er musste mit Oberschenkelproblemen raus. Seine Linzer Kollegen sorgten auch für die anderen Höhepunkte. Ein Kopfball von Varesi-Strauss (20.) verfehlte nur knapp das Ziel, Mensah verstolperte eine gute Chance, wurde beim Abschluss aber behindert (30.).
Dafür wäre Rieds Pomer fast vom Platz geflogen, nach VAR-Check beließ es Referee Lechner aber bei Gelb. Getroffen haben aber die Rieder. In der 51. Minute schob der vom eingewechselten Van Wyk mustergültig bediente Philipp Pomer zur Führung für die Rieder ein. Und Pomer zeigte, wie wichtig er für die Mannschaft ist – in der 67. Minute verwandelte der Wiener, der von 2019 bis 2021 für BW spielte, einen Freistoß. Van Wyk war zuvor gefoult worden.
