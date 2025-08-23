Salzburg legt mit Sieg gegen den LASK in der Liga vor

Mit Gloukh und zuletzt Nene hat Salzburg die zwei besten Torschützen aus der Vorsaison verkauft. Gemeinsam haben sie es auf 27 Volltreffer gebracht. Dazu kommt, dass die Nummer drei, Konate, noch immer verletzt ausfällt. Die Frage vor dem Heimspiel gegen den LASK war: Wer soll die Tore schießen. Die Antwort: Diabate, Ratkov und Baidoo trafen zum verdienten 3:0-Sieg. Salzburg bleibt in der Liga ungeschlagen und übernimmt – zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze. Die ausgeglichene Anfangsphase war geprägt durch stark getretene Standardsituationen. Den Anfang machte der LASK. Nach einer kurz abgespielten Variante und einer idealen Flanke traf Cisse per Kopf die Stange (6.). Nicht das einzige Mal, dass die Gäste den Salzburgern mit einem Standard Probleme bereiteten.

Doch dann war es ausgerechnet ein Eckball auf der anderen Seite, der dem Spiel die entscheidende Wendung geben sollte. Nach einer schönen Variante über sechs Stationen kam der Ball zu Diabate, der zum 1:0 einschob (24.). Ab diesem Zeitpunkt war Salzburg die bessere Mannschaft, kombinierte teilweise schön, gewann die entscheidenden Zweikämpfe – und erhöhte auf 2:0. Ratkov nickte nach Kjaergaard-Flanke ein, Andrade sah dabei gar nicht gut aus (31.).

Ohne Kapitän: Horvath sah Rot

Horvath mit Rot vom Platz Nicht, dass Salzburg Hilfe nötig gehabt hätte – sie kam dennoch vom LASK. Schiedsrichter Weinberger ließ nach einem Zweikampf zwischen Gadou und Adeniran weiterlaufen. Das gefiel LASK-Kapitän Horvath gar nicht – er holte sich binnen weniger Sekunden zwei Mal Gelb wegen Kritik und flog vom Platz. Sein Athletiktrainer Rui Lemos folgte ihm mit Glattrot in die Kabine. "Ich habe nichts Schlimmes gesagt", rechtfertigte sich Horvath später. In Überzahl ließen sich die Salzburger die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Am Ende durfte der 18-jährige Enrique Aguilar noch zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern. Und mit Baidoo dessen Tor zum 3:0-Endstand feiern (82.). Ein neuer Stürmer soll trotzdem noch kommen.

Kaum zu halten: Pomer (li.) traf im Doppelpack.