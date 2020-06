Bundesliga: Ried feiert Erfolg zum 2. Liga-Restart

Die 2. Liga setzte am Freitag mit den ersten fünf Spielen der 20. Runde ihre Saison fort. In Geisterspielen kam SKU Amstetten beim 4:0 in Dornbirn zu einem Erfolg, auch die Young Violets der Wiener Austria jubelten beim 3:0 über Blau Weiß Linz. Der Tabellen-Vierte Steyr kam beim FAC nicht über torloses Remis hinaus, Horn und Liefering teilten beim 1:1 ebenfalls die Punkte. Tabellenführer Ried legte mit einem 3:1 gegen Lafnitz vor. Verfolger Austria Klagenfurt ist erst am Sonntag (10.30 Uhr) gegen Kapfenberg gefordert.

Nach Toren von Jefte (20.) und Thomas Reifeltshammer (33.) schien die Partie für den Tabellenführer früh in eine klare Richtung zu laufen. Kresimir Kovacevic (75.) ließ den Tabellensiebenten aus der Steiermark aber noch einmal hoffen und die Rieder noch einmal zittern, doch Joker Bernd Gschweidl gelang in der 86. Minute der 3:1-Endstand. Die Innviertler haben nun zwölf der jüngsten 13 Partien gewonnen.