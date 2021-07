Ried dreht Spiel gegen Wr. Neustadt

Michael Angerschmid (Ried-Trainer): "Es war ein Sieg der Moral. Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg verdient, am Anfang haben wir zu sehr mit angezogener Handbremse gespielt. Wiener Neustadt ist eine kompakte Mannschaft, die schwer zu spielen ist. In der zweiten Hälfte waren wir dann aggressiver. Dadurch haben wir mehr Übergewicht im Spiel bekommen. Das Tor zum 2:1 war dann wie eine Erlösung."

Heimo Pfeifenberger ( Wr. Neustadt-Trainer): "Wir sind gut in die Partie gestartet, doch dann folgte die krasse Fehlentscheidung (Anm. vermeintliches Foul an Pichlmann). Statt Freistoß für uns kassieren wir im Konter den Ausgleich. Das war für mich die Schlüsselszene. Das allein ist allerdings für mich zu wenig, denn man muss auch sagen, dass wir insgesamt nicht aggressiv genug waren. Anders als das zuletzt gegen Salzburg der Fall war. Ich habe in er zweiten Hälfte das System umgestellt, aber bis auf die Kopfballchance von Witteveen kam wenig dabei heraus. Wir müssen im Spiel nach vorne einfach ruhiger werden."

Gerard Oliva (Siegtorschütze Ried): "Wenn ich den Ball im Strafraum sehe, dann will ich auch unbedingt das Tor machen. Ein Tor in meinem ersten Match ist natürlich sehr speziell für mich. Auch weil meine Eltern im Stadion waren. In Spanien steht mehr der technische Fußball im Vordergrund, hier geht es schon härter zu."