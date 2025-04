Bundesliga-Rekord und ein Traumtor von Ex-Rapidler Querfeld aus 34 Metern

Union Berlin hat seine Fans zum Bundesliga-Jubiläum mit einem Tor-Rekord-Spektakel und dem vorzeitigen Klassenerhalt beschenkt. Die Berliner und der VfB Stuttgart trennten sich im 100. Erstliga-Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei mit 4:4 (4:4) und sorgten in der ersten Hälfte für einen Bundesligarekord. Nach Angaben des Daten-Dienstleisters Opta fielen so viele Tore wie nie zuvor in einer ersten Halbzeit eines Spiels der ersten Liga. Durch den Punktgewinn bleibt der FCU in der siebten Saison in Folge erstklassig.