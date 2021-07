Rapid gewinnt nach Rückstand

In der zweiten Hälfte war Rapid erneut überlegen – und drehte die Partie innerhalb von nur sieben Minuten. Zwei Mal war Hofmann zum Eckball angetreten, beide Male vergaß die Rieder Defensive wie ein Hobby-Team auf Dibon. In der 52. Minute lenkte Robert Beric dessen Kopfball noch mit der Brust zum 1:1 ab. In der 59. Minute drückte Mario Sonnleitner den Kopfball des Verteidiger-Kollegen am langen Eck noch zum 2:1 ins Tor.

Die Chance auf die Vorentscheidung vergab Kainz, der knapp verfehlte (63.). Zu Beginn der Rapid-Viertelstunde – in der die Hütteldorfer mit schon sechs Gegentoren das Ligaschlusslicht abgeben – vertändelte Joker Schobesberger den Ball und Ried kombinierte zur ersten Chance aus dem Spiel: Novota hielt Möschls Schuss bravourös.

In der 87. Minute zeichnete sich der Slowake noch einmal aus und drehte einen Freistoß von Murg über die Latte. Gewonnen war das Spiel für die Gäste aber erst, als Schiedsrichter Hameter in der Nachspielzeit bei einem Zweikampf von Schrammel mit Lainer auf den Elfmeterpfiff verzichtete.

Ried wartet damit auch nach 40 Spielen auf zwei Ligasiege in Folge und steckt im Tabellenkeller fest.