Bundesliga-Preisvergleich: Wo der Spiel-Rausch teuer ist

Flüssige Kombinationen gehören zum Fußball wie das Amen zum Gebet. Nicht nur auf dem Rasen, auch auf der Tribüne. Wer in der Bundesliga ein Spiel besucht, will wissen, was er dafür zahlt. Der KURIER hat wie im Vorjahr die Preise für Tickets (jeweils Vollpreis), Trikots, Speisen und Getränke zusammengetragen.

Mit Ausnahme zweier Klubs haben alle gegenüber dem Vorjahr den Bierpreis erhöht. Gleichgeblieben sind die 4,00 Euro beim LASK und die günstigen 3,60 Euro, die man beim WAC für ein kühles Blondes bezahlt. Die Wiener Klubs Rapid und Austria gehen ausnahmsweise Hand in Hand. Beide erhöhten den Preis für einen halben Liter Hopfen und Malz um jeweils zehn Cent auf 4,20 – das ist negativer Spitzenwert. Salzburg, der LASK und Altach haben über den Sommer gleich um 20 Cent erhöht, liegen aber immer noch unter den Preisen in Wien-Hütteldorf und Favoriten.