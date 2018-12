Bundesliga ohne Free-TV: Eine erste Bilanz

Sky Österreich-Geschäftsführerin Christine Scheil erklärte, dass die Klubs von der Zusammenarbeit mit Sky profitierten. „Wir arbeiten daran, dass sich der österreichische Fußball weiterentwickelt, international gestärkt wird und dadurch die Identität Österreichs im Sport gewahrt bleibt“, erklärte sie. Durch den Deal mit Sky lukrierten die Vereine mehr Geld, was „eine höhere Qualität und bessere Wettbewerbsfähigkeit“ bedeute.

Dass das Abwandern des Bundesliga-Fußballs hinter die Bezahlschranke mehr Fans in die Stadien treibt, kann nicht behauptet werden. In Deutschland hat das funktioniert, in Österreich nicht. 6364 Zuschauer kamen seit Sommer im Schnitt zu den Ligaspielen. Das sind fast genau so viele wie in der Zehnerliga. Ein Plus sollte sich mit der Spannung in Meister- und Qualifikationsgruppe im Frühjahr ergeben.