Ohne Nebel hatte Grödig den Durchblick

Ein Match beginnt mit 0:0. Was für jedes andere Spiel selbstverständlich ist, sorgte in Wr. Neustadt für Diskussionen. Denn am Samstag wurde die Partie gegen Grödig nach 20 Minuten beim Stand von 1:0 wegen Nebels abgebrochen. Doch laut Bundesliga-Richtlinien wird ein wegen höherer Gewalt abgebrochenes Spiel zur Gänze neu ausgetragen.

So gut Wr. Neustadt am Wochenende gestartet war, so katastrophal begann das Spiel am Mittwochabend. Nach vier Minuten lief Grödigs Yordy Reyna den Verteidigern davon, spitzelte den Ball an Tormann Domenik Schierl vorbei und schob zum 1:0 für die Gäste ein. Vier Minuten später war wieder der Peruaner zur Stelle. Aus kurzer Distanz traf er nach einem Querpass von Philipp Huspek (8.). Und Tomi Correa hätte in der 26. Minute alles klar machen können, doch der Spanier traf nicht in das Tor sondern drüber.

Wr. Neustadt gab nicht auf, Grödig ließ Chancen zu, Dobras nützte eine davon und verkürzte nach Zuspiel von Rauter (31.). Grödig schlug zurück. Nach einer Flanke von Christoph Martschinko setzte sich der kleine Reyna gegen den großen Adam Susac per Kopf durch, Tormann Schierl machte abermals eine schlechte Figur – 3:1 für Grödig (40.). "Es macht den Eindruck, als hätte er nicht seinen besten Tag", musste auch Wr.-Neustadt-Klub-Manager Günter Kreissl zur Pause zugeben.

In der zweiten Hälfte ging es hin und her, Elfmeteralarm hier, Torchance dort. Dann spazierte Martschinko durch die Abwehr und ließ Schierl erneut schlecht aussehen (83.). Michael Tieber erzielte in der Schlussphase das zweite Tor für die Gastgeber – 2:4.