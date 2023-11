Bundesliga live: Das Trainer-Debüt von Klauß gegen BW Linz

Schlecht haben die Hütteldorfer auch unter seinem Vorgänger Zoran Barisic nicht gespielt, zuletzt aber glück- und sieglos. Rapid sei „keine Mannschaft, die in Trümmern liegt“, ist Klauß froh. „Die Ergebnisse haben halt nicht gepasst, aber die Mannschaft ist intakt. Was man sieht, dass die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor, aber auch im Verteidigen gefehlt hat“, so seine ersten Eindrücke aus dem Video-Studium.