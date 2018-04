Bundesliga: Keine Lizenz für Hartberg und Kapfenberg

Der TSV Hartberg steht zumindest vorerst ohne Lizenz für die kommende Saison im österreichischen Fußball-Oberhaus da. Der zuständige Senat 5 der Bundesliga verweigerte den Steirern am Montag die Aufstiegsberechtigung in die dann auf zwölf Clubs ausgestockte höchste Spielklasse aus rechtlichen, infrastrukturellen und finanziellen Gründen.

In Hartberg nimmt man die Entscheidung gelassen hin und kündigte bereits an, Protest einzulegen. "Wir sehen das heutige Urteil als ein Zwischenergebnis", so Präsidentin Brigitte Annerl. "Wir werden die Bedenken genau analysieren und beim Protestkomitee ausräumen." Man sei überzeugt, die Voraussetzungen zu erfüllen, und werde alles dafür geben, die Lizenz zu erhalten.

Hartberg liegt derzeit in der Erste Liga auf Rang zwei und damit auf einem Aufstiegsplatz. Sollte der TSV die Saison auf dieser Position beschließen und die Lizenzverweigerung aufrecht bleiben, würde es aus der Bundesliga keinen Absteiger geben und nur das Top-Duo - exklusive Hartberg - aufsteigen.

Außerdem erhielt der Kapfenberger SV keine Zulassung für die künftige, mit 16 Vereinen ausgetragene 2. Liga - ebenso wie der Regionalliga-Mitte-Aufstiegsaspirant Allerheiligen. Gegen diese Beschlüsse können betroffenen Vereine bis 11. Mai beim Protestkomitee Einspruch einlegen, in dieser Zeit ist auch das Vorbringen neuer Unterlagen möglich. Danach bleibt nur noch der Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht.

Überblick

Bundesliga

Lizenz erteilt: Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Rapid Wien, Austria Wien, LASK, SCR Altach, FC Admira (bestehende Finanz-Auflagen: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht, monatliche Liquiditätsberichterstattung), SV Mattersburg, WAC, SKN St. Pölten

Erste Liga

Lizenz erteilt (im Fall des Bundesliga-Aufstiegs): SV Ried (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht), Austria Lustenau (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht), FC Wacker Innsbruck (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht), SC Wiener Neustadt (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht)

Lizenz verweigert: TSV Hartberg (rechtlich, infrastrukturell, finanziell)

Zulassung erteilt (für 2. Liga): FC Liefering, WSG Wattens, Blau Weiß Linz, FAC (Auflage: Überarbeitung Zukunftsinformationen), TSV Hartberg

Zulassung verweigert: Kapfenberger SV (finanziell)

Regionalligen

Zulassung erteilt (für 2. Liga, mögliche Auflagen nach Feststehen des Aufstiegs): SKU Amstetten, SV Horn, FC Karabakh Wien, SK Rapid II, Austria Wien Amateure (alle RL Ost), SV Lafnitz, FC Juniors OÖ, Vorwärts Steyr, Austria Klagenfurt, Sturm Graz Amateure (alle RL Mitte), Wacker Innsbruck II (RL West)

Zulassung verweigert: SV Allerheiligen (RL Mitte, infrastrukturell)