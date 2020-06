Heimspiel für Salzburg-Coach Hütter

Leicht hat er es nicht in Salzburg, der Adi Hütter. Denn der Schatten seines Vorgängers ist ein großer. Everybody’s Darling war Roger Schmidt in der Red-Bull-Familie, als wäre alles zu Gold geworden, was der Deutsche berührt hat. Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn jetzt gerade jene über Schmidt plaudern, die den aktuellen Leverkusen-Trainer nach der Düdelingen-Blamage nach nicht einmal zwei Monaten am liebsten in die Wüste geschickt hätten.

Jedenfalls wird Hütters Arbeit zu jeder Gelegenheit mit jener von Schmidt verglichen. Dass er sich an Schmidt messen lassen muss, taugt dessen Nachfolger aber gar nicht: "Ich halte grundsätzlich nicht viel von Vergleichen mit meinem Vorgänger. Meine Ambition ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Von den Fakten sprechen viele Sachen Bände", meint Hütter.

Recht hat er. Im nackten Ergebnisvergleich schneidet er gut ab: In der Champions-League-Qualifikation ist er weiter gekommen als Schmidt. In der Europa- League-Gruppenphase hat Hütter wie sein Vorgänger auch schon nach vier Spielen den Aufstieg geschafft. Im Cup steht er wie zwei Mal Schmidt im Viertelfinale. Und in der Bundesliga ist er wie Schmidt vor einem Jahr Erster, und das mit zwei geschossenen Toren mehr.

Punktemäßig könnte Hütter heute mit Schmidt gleichziehen. Bei einem Sieg in Altach (17 Uhr, live Sky Sport Austria) hätte Salzburg 34 Punkte auf dem Konto – wie auch nach 15 Runden in der vergangenen Saison.