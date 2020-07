Bundesliga-Finale: Wer kassiert die Europa-League-Millionen?

Der WAC muss also hoffen, dass der LASK gegen Salzburg nicht gewinnt. Aber nur ein Sieg gegen Rapid hält die Chance am Leben, weil der Konkurrent nicht nur einen Punkt mehr, sondern auch das deutlich bessere Torverhältnis hat. „Wir wissen, was wir am Sonntag zu tun haben. Wir haben uns ja das Ziel gesetzt, dass wir im Finale noch eine Chance auf Platz drei haben wollen – und die haben wir“, betont WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.