Bundesliga: Ein Neustart mit mehr als einem neuen Ball

Die Ligagröße

Nach 25 Jahren hat die Zehnerliga ausgedient, übrigens zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie. Auch die ersten acht Saisonen waren mit zehn Klubs bestritten worden. Die oberste Spielklasse wurde auf zwölf Vereine aufgestockt. Eine Zwölferliga gab es in Österreich zuletzt in den Jahren 1985 bis 1993. Trotz Aufstockung gibt es weniger Runden: Statt wie bisher 36 sind es nur mehr 32. Zusätzlich gibt es aber noch Play-off- Spiele um einen europäischen Startplatz.

Der Grunddurchgang

Die zwölf Vereine treten zunächst in 22 Runden gegeneinander an. Jede Mannschaft spielt also je ein Mal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft. Nach dem Grunddurchgang, der am 17. März 2019 beendet sein wird, kommen die besten sechs Klubs in die Meistergruppe und die restlichen sechs in die Qualifikationsgruppe. Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert. Bei halben Punkten wird abgerundet. Sind zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser vorgereiht. Ist dem nicht so, entscheidet bei Punktegleichheit wie auch schon früher die Tordifferenz über die Platzierung.

Die Meistergruppe

Sechs Vereine spielen im Frühjahr den Meistertitel und zwei weitere Europacup-Startplätze aus. Gestartet wird also mit halbierten Punkten. Es gibt zwei Durchgänge mit insgesamt zehn Runden, also hat jeder Verein fünf Heim- und fünf Auswärtsspiele. Der Meister steht spätestens nach der letzten Runde am 25. Mai fest.

Die Qualifikationsgruppe

Der Modus ist ident mit jenem der Meistergruppe. Der Tabellenletzte steigt in die neue 2. Liga ab und wird durch den Meister der neuen Sechzehnerliga ersetzt, sofern dieser die verschärften Lizenzregeln erfüllt. Der Sieger der Qualifikationsgruppe spielt in einem Play-off nach Saisonende gegen den Vierten und den Fünften der Meistergruppe um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation.