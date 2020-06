Bundesliga-Doppel mit vielen Facetten

Einen Aufsteiger in den ersten Runden zugelost zu bekommen, ist immer unangenehm. Die Austria hatte im ersten Saisonspiel in Wolfsberg Mühe, siegte aber doch mit 1:0. Ried schlitterte gegen den WAC hingegen in eine unerwartete 0:2-Heimpleite. Und nun steht Salzburg auf dem Prüfstand.

Trainer Roger Schmidt glaubt zu wissen, was seine Mannschaft in der Lavanttal-Arena erwartet: "Ein Aufsteiger hat immer sehr viel Selbstvertrauen. Es wird eine Herausforderung." WAC-Trainer Nenad Bjelica hat beim Doublegewinner Schwäche geortet. " Salzburg hat Schwächen in der Defensive. Die müssen wir ausnützen."