Der neue WAC nimmt bereits konkret Gestalt an

Dietmar Kühbauer (43) feiert dort, wo er seine Trainerkarriere gestartet hat, ein Jubiläum: In der Südstadt steht Wolfsbergs Trainer am Sonntag zum 100. Mal in der Coaching-Zone.

Doch Kühbauers Gedanken sind bereits in der Zukunft: Fern von Europacup-Plätzen und Abstieg wird an der Mannschaft für 2014/’15 gebastelt. Eine Mannschaft, die sich weiter nach oben orientieren soll. Aber auch eine Mannschaft, die ein anderes Gesicht haben wird.

Michael Liendl und David de Paula haben den WAC im Winter verlassen, Michele Polverino wird in wenigen Wochen in seine Heimat Liechtenstein zurückkehren. Daher gilt es, drei Schlüsselspieler zu ersetzen. Bereits neu in Wolfsberg sind Manuel Seidl ( Mattersburg), Manuel Weber (Sturm Graz) und Christopher Wernitznig (Wacker Innsbruck). Zur Diskussion steht auch U-21-Teamspieler Peter Tschernegg, dessen Vertrag in Grödig mit Saisonende ausläuft.

Schlüsselspieler wie René Seebacher (bis 2015), Michael Sollbauer, Joachim Standfest, Boris Hüttenbrenner, Roland Putsche und Christian Dobnik (alle bis 2016) haben ihre Verträge bereits verlängert. "Wir sind auf einem guten Weg", sagt Kühbauer.