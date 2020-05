Alarmstufe Rote Laterne in Innsbruck

Jetzt ist also genau das eingetreten, was Roland Kirchler partout vermeiden wollte und was die Innsbrucker nach dem gelungenen Saisonstart (vier Partien ohne Niederlage) voreilig aus ihren Köpfen gestrichen hatten. „Jetzt müssen wir schon gegen die Admira gewinnen“, weiß Kirchler vor dem Heimspiel gegen das Schlusslicht, in dem den Tirolern bei einer Niederlage die Rote Laterne droht. „Es wird höchste Zeit, dass wir uns für unsere Leistungen wieder einmal mit einem Sieg belohnen.“

Tatsächlich warten die Innsbrucker nun schon seit zwei Monaten auf einen vollen Erfolg, der einzige Saisonsieg war Wacker gegen den heutigen Gegner Admira geglückt.

Die Südstädter sind da erfolgreicher: Sie haben schon zwei Mal gewonnen, zuletzt sogar 1:0 gegen Meister Austria. „Wir wollen den zarten Halm, den wir aufgebaut haben, nicht niedertrampeln“, meint Admira-Coach Walter Knaller.