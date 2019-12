Bukarest oder Österreich - der ÖFB muss sich bald entscheiden

Unter dem Weihnachtsbaum des ÖFB soll die komplette EURO-Reise 2020 liegen. Die späteste Deadline ist ohnehin der 15. Jänner 2020, wenn alle Teilnehmer der UEFA ihre Teambasecamps bekannt geben müssen, also den Standort, wo sie während der EURO residieren. „Wir können noch keinen Vollzug vermelden, weil wir noch alle Varianten überprüfen müssen“, erklärt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Für den ÖFB kommen nur zwei Varianten in Frage: Entweder man logiert in Bukarest, wo man das erste und dritte Gruppenspiel am 14. und 22. Juni 2020 absolviert. Oder man bleibt in Österreich und fliegt zu allen drei Spielen.

Variante Bukarest

Die UEFA hat vier Hotels und Trainingsmöglichkeiten vorgegeben, die man als teilnehmende Nation jedoch nicht zwingend buchen muss. Während der ÖFB noch überlegt, hat sich die Ukraine schon Hotel und Trainingsgelände gesichert. „ Bukarest ist eine Möglichkeit und immer noch ein Thema“, so Neuhold, der aber auch auf Risiken hinweist: Sollte sich Rumänien noch qualifizieren und Österreichs Gruppengegner sein zum Auftaktspiel, dann befürchtet der ÖFB Nachteile für Österreich. Angefügt wird auch die Sprachbarriere, die man aber auch 2016 in Frankreich hatte.