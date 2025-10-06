Fußball

Bruno-Gala: Kiteishvili erneut Spieler der Saison, Ehrenpreis für Burgstaller

Unterschiedspieler: Otar Kiteishvili
Bei der 29. Bruno-Gala wurde Otar Kiteishvili zum zweiten Mal in Folge zum Spieler der Saison gekürt. Einen Ehrenpreis gab es für Guido Burgstaller.
06.10.25, 22:02
Wie schon im Vorjahr ist Otar Kiteishvili von Meister Sturm Graz am Montagabend bei der 29. Bruno-Gala im Globe Wien als Spieler der Saison ausgezeichnet worden. 

29. Bruno-Gala: Ehrenpreis für Guido Burgstaller

Team der Saison wurde Cupsieger WAC, dessen Coach Dietmar Kühbauer zum Trainer der Saison gewählt wurde. Mit Nikolas Polster haben die Kärntner auch den Tormann der Saison in ihren Reihen. Legionär des Jahres darf sich Marko Arnautovic nennen. Walter Altmann erhielt den "Bruno" für den Schiedsrichter der Saison.

Die Trophäe für den besten Spieler der 2. Liga nahm Mark Grosse, der mit Ried den Aufstieg schaffte, in Empfang, einen Ehrenpreis gab es für den ehemaligen Rapid-Stürmer Guido Burgstaller. Als Spielerin der Saison wurde die inzwischen ebenfalls zurückgetretene Verena Volkmer (Austria Wien) geehrt, die Austria heimste auch den Titel für das beste Frauen-Team ein. 

Legionärin der Saison wurde Sarah Zadrazil (Bayern München). Die Wahl unter aktiven Spielerinnen und Spielern wurde von der Vereinigung der Fußballer (VdF) in Kooperation mit spusu organisiert.

