Brisante Fußballer-Frisuren: Ist das ein Penis?

Auch verbesserungswürdig: Serey Dies Mohawk hat sich am Hinterkopf verlaufen. Zeigt er die Formkurve des Basler an?

Auch Dortmunds Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang lässt sich immer wieder gerne etwas einfallen. Sagen wir's mal so: Seine Tore sind in der Regel hübscher anzusehen.

Ein Dauergast bei solchen Listen: Dominic Oduro. Gut, dass der Ghanaer "nur" in der nordamerikanischen Major League Soccer spielt.

Pretty in Pink: Der Tscheche Martin Zeman setzt auf eine gewagte Haarfarbe.

Die Nummer eins der Haareszeiten: Den (nicht mehr aktiven) Portugiesen Abel Xavier erkennt man aus einem Flugzeug in zehn Kilometer Höhe.

Vidal Wash & Go: Der Chilene Arturo Vidal hat viel Zeit für seinen Friseur.

Am Sonntag spielte Udinese gegen Genua 1:0. Was von diesem Serie-A-Spiel in Erinnerung blieb, war weniger das Tor von Jakub Jankto, als vielmehr die abenteuerliche Frisur von Goran Pandev. Ob der mazedonische Genua-Stürmer absichtlich ein Penis-Muster auf dem Kopf trägt, ist unklar. Auf jeden Fall handelt es sich hier um einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der schrecklichen Fußballer-Frisuren.

In ihrer Experimentierfreudigkeit passieren Fußballspielern oft heftige Geschmacksverirrungen, die oft die Frage aufwerfen, was sich die Spieler dabei gedacht haben. In unserer "Galerie des Grauens" sehen Sie eine Auswahl solcher missglückter Frisuren.