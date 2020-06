Bremer Blamage mit drei Legionären

Im Gegensatz zum Samstag waren am Sonntag auch Österreicher bei den Pleiten mittendrin statt nur dabei. Sebastian Prödl und Zlatko Junuzovic spielten bei Bremens Ausscheiden in Münster 120 Minuten durch, der wiedergenesene Marko Arnautovic wurde in der 59. Minute für den angeschlagenen Eljero Elia eingewechselt und bereitete immerhin den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer der Bremer vor. Am Ende hieße es aber 4:2 für den Drittliga-Klub. "Wir waren naiv", meinte Werder-Boss Klaus Allofs nach dem Spiel.

Stürmer Erwin Hoffer musste die 0:3-Blamage von Eintracht Frankfurt in Aue von der Bank aus mitansehen. Dort saß auch Paul Scharner – allerdings auf jener des HSV und das in Karlsruhe. Die Hamburger lagen beim Drittligisten 1:0 und 2:1 in Führung, kassierten dann aber noch drei Treffer, bei denen Deutschlands Ex-Teamkeeper Adler keine gute Figur machte.

Erst vor zwei Wochen wurde Marco Duricin von Hertha BSC an Jahn Regensburg verliehen, um beim Zweitligisten Spielpraxis zu sammeln. Die bekommt er am Montag in der ersten Cup-Runde. Nicht wie gewohnt als Mittelstürmer, sondern am rechten Flügel wird der 19-jährige Wiener gegen Bayern München erstmals für seinen neuen Klub spielen. "Schade, dass David Alaba verletzt ist", sagt Djuricin. So fällt ein direktes Duell mit einem seiner besten Freunde ins Wasser.