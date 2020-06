Bremen vor dem Abstieg: Der Trauermarsch der Stadtmusikanten

Seither verbrauchte der Klub in sieben Jahren fünf Trainer. An die Erfolge aus den 1990er- und 2000er-Jahren anschließen konnte man nie. Auch das Aufflackern unter dem aktuellen Coach Florian Kohfeldt, der Bremen 2018 auf Platz elf und 2019 auf Rang acht führte, ist vergessen.

Der deutsche Trainer des Jahres 2018, dem in Bremen kaum jemand die Schuld am Schlamassel gibt, wird bereits mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. In Bremen steht ein Neuanfang bevor. Selbst, wenn am Samstag noch ein Wunder geschieht.