Brasiliens matter Saisonstart

WM-Gastgeber Brasilien ist mit einer 1:2-Niederlage im Londoner Wembley-Stadion ins Jahr 2013 gestartet. Rückkehrer Ronaldinho konnte dem Offensivspiel der "Selecao" nicht seinen Stempel aufdrücken, blieb bei seinem 45-minütigen Einsatz farblos und vergab zudem einen Elfmeter (siehe Video). Sein erster Einsatz im Dress des fünffachen Weltmeisters nach einem Jahr Abwesenheit dürfte aber trotzdem nicht der letzte gewesen sein.

"Er hat letzte Woche zum ersten Mal in diesem Jahr 90 Minuten gespielt, es ist daher klar, dass er noch nicht in der besten Verfassung ist", sagte Luiz Felipe Scolari. "Wenn er weiter an sich arbeitet, wird er beim nächsten Mal wieder dabei sein", ergänzte Brasiliens Teamchef.