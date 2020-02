Brasiliens Kicker schaffen doch noch Olympia-Qualifikation

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in einem echten Endspiel die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio gesichert. Die U23-Selecao gewann die abschließende Partie des südamerikanischen Qualifikationsturniers in Kolumbien gegen Argentinien am Sonntag mit 3:0. Brasilien war 2016 in Rio de Janeiro vor heimischem Publikum Olympiasieger geworden.

Zuvor hatte das Team in der Finalrunde der besten vier gegen Uruguay und Kolumbien nur unentschieden gespielt. Argentinien, der Olympiasieger von 2004 und 2008, war bereits qualifiziert.