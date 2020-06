Brasilien kämpft gegen ein Trauma

Maracanãzo“, übersetzt „Der Schlag von Maracanã“, nennen die Brasilianer jenes Trauma, das die Niederlage gegen den kleinen Nachbarn Uruguay im entscheidenden Spiel der WM 1950 im alten Stadion von Rio de Janeiro verursachte. Am Mittwoch (21 Uhr/live ORF, ZDF) soll sich diese Schmach im ersten Semifinale des Confederations-Cups 2013 für die Hausherren nicht wiederholen.

Brasilien tritt in Belo Horizonte als klarer Favorit auf den Finaleinzug an. Drei Siege in der Gruppenphase versetzten die so kritischen Fans des fünffachen Weltmeisters in Euphorie. Ein Jahr vor der Heim-WM soll Uruguay auf dem Weg zum dritten Confed-Cup-Sieg in Folge kein Stolperstein werden.