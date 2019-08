Borussia Dortmund muss zum Ligastart gegen Augsburg liefern

Borussia Dortmund muss den Worten ab Samstag (15.30 Uhr/live Sky) in der deutschen Bundesliga Taten folgen lassen. Die Klubchefs des deutschen Vizemeisters sagten Serienmeister Bayern München für die neue Saison den Kampf an. Das gilt es für den BVB beim Heimauftakt gegen den FC Augsburg zu bestätigen, auch wenn Trainer Lucien Favre vor dem Ligastart um Zurückhaltung bemüht war.

"Wir müssen ehrgeizig sein. Aber meine Philosophie bleibt weiter 'Spiel für Spiel'", betonte Favre. Weniger defensiv waren da schon seine Spieler: "Wir haben allen Grund zur Zuversicht und eine exzellente Mannschaft", meinte Dortmund-Kapitän Marco Reus. "Ich hoffe, dass wir in dieser Saison weniger Tiefen haben werden - und dass die Meisterschaft nur über uns geht." Zwei Punkte fehlten in der vergangenen Spielzeit, um die Bayern erstmals seit 2012 vom Thron zu stoßen. Im Sommer wurde kräftig in den Kader investiert - mit 130 Millionen Euro an Ablösen bisher sogar mehr als die Münchner.